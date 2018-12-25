ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابل إلى 43 شخصا

ذكرت قناة Tolo News، أن حصيلة الهجوم المسلح على مبنى وزارة الأشغال العامة في كابل، قد بلغت 43 شخصا و10 جرحى.

واستهل المهاجمون اعتداءهم بثلاثة تفجيرات خارج المبنى، قبل أن يقتحموه، وشرعوا في إطلاق النار، محتجزين عددا كبيرا من الرهائن.

وتمكنت قوات الأمن من دخول المبنى وتحرير الرهائن والقضاء على 3 من الإرهابيين، الذين لاذ الباقون منهم بالفرار.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن مراقبين يرجحون أن تكون طالبان وراء الحادث.

وعلى مدى عدة سنوات، تشن الجماعات الإرهابية وخاصة طالبان وداعش هجماتها ضد مواقع الجيش والشرطة وتستهدف المؤسسات الرسمية والاجتماعية في أفغانستان، ما ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.