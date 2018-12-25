هاميلتون يسمو بمكانته في تاريخ فورمولا 1 خلال 2018

فاز كل من لويس هاميلتون ومرسيدس باللقب الخامس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في 2018، ورغم عدم تغير أي شيء في القمة، فقد شهد الموسم إضفاء المزيد من الإثارة على نفس القصة القديمة.





وحصد الثلاثي الكبير مرسيدس وفيراري وريد بول الفوز في سباقات هذا الموسم، كما حدث على مدار آخر 5 أعوام.





ومرة أخرى نجح سائقو هذه الفرق في احتلال المراكز الثلاثة الأولى في 62 مرة من بين 63 متاحة، لتصبح البطولة كما لو أنها مقسمة على درجتين.





وفي المقدمة، كانت المنافسة حامية دون اتضاح معالمها، إذ اضطر مرسيدس للانتظار حتى السباق الرابع ليحقق فوزه الأول.





وفاز فيراري بستة سباقات وهو أفضل موسم للفريق منذ 2008، لكنه خرج خاسرا في النهاية في موسم تلقى فيه ضربات موجعة بوفاة سيرجيو ماركيوني رئيس الشركة في منتصف الموسم، إضافة لارتكابه لأخطاء فادحة.





وأنهى ريد بول شراكته مع رينو بأربعة انتصارات، وهو أفضل ما حققه منذ 2013 عندما نال اللقب لآخر مرة، ليرفع سقف التوقعات قبل أن ينتقل للاعتماد على محركات هوندا في 2019.





وانتقل هاميلتون إلى مستوى أعلى.





وكان نجاحه بتحقيق الفوز في 11 من 21 سباقا والحصول على مركز أول المنطلقين 11 مرة أكثر من ملفت، بالنظر إلى أن سيباستيان فيتل سائق فيراري كان يزعم أنه كان يملك السيارة الأسرع على الأقل في النصف الأول من الموسم.





وعلى العكس من فيتل وفيراري، لم يرتكب هاميلتون تقريبا أي خطأ وعادل رقم الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو بخمسة ألقاب، ولا يتفوق عليهما سوى مايكل شوماخر وله سبعة ألقاب.





وقال هاميلتون عند سؤاله عما تعلمه من موسم فشل فيه زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في الفوز بأي سباق وبات في حالة معنوية سيئة "نضجت وفهمت نفسي أكثر، نجحت في استخراج الأفضل مني طيلة العام وهذا لن يتوقف على الإطلاق".





وانتقل صدى استمرار سيطرة هاميلتون على اللقب إلى بطولات أخرى للمحركات إذ حصد الإسباني مارك ماركيز لقبه الخامس في بطولة العالم للدراجات النارية، فيما تقدم الفرنسي سيباستيان أوجيه خطوة للأمام بلقبه السادس في بطولة العالم للراليات بعد منافسة شرسة.

* دفعة قوية





واستمرت ثورة الشباب في فورمولا 1 مع وجود وجوه جديدة في 2019 إذ منحت الفرق الفرصة للسائقين لإثبات إمكاناتهم بدفعة قوية.





ولن يحافظ سوى مرسيدس وهاس صاحب المركز الخامس على سائقيه في موسم 2019 وهو عام مهم خارج الحلبات إذ تواجه ليبرتي ميديا صاحبة الحقوق التجارية مناقشات بشأن مستقبل البطولة.





ومرة أخرى أثار ماكس فرستابن سائق رد بول، والذي بلغ 21 عاما وأسعد الجماهير الهولندية بفوزين في 2018، غضب الكثيرين بعد شجاره مع إستيبان أوكون سائق فورس إنديا السابق.





ونال شارل لوكلير سائق ساوبر جائزة أفضل سائق مبتدئ وسيبدأ السائق الواعد القادم من موناكو صفحة جديدة في مسيرته مع فيراري الموسم المقبل، بعدما تبادل مكانه مع كيمي رايكونن البطل في 2007 والذي حقق في تكساس فوزه الأول في 113 سباقا.





وأنهى فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين مسيرته في فورمولا 1 ورحل كأحد العظماء لكن مكلارين، الذي تخلص من إيريك بولييه مدير السباقات بالفريق ضمن آخرين، ما زال في حالة متواضعة.





وسيطارد ألونسو لقب سباق إنديانابوليس 500 من أجل إكمال التاج الثلاثي لرياضة المحركات بعد الفوز بسباق لومان 24 ساعة مع تويوتا في محاولته الأولى في 2018.





وجاءت عودة جائزة فرنسا الكبرى بعد غياب عشر سنوات وسط شعبية جارفة ادت لاختناقات مرورية حول حلبة لوكاستوليه بسبب اصطفاف الناس في طوابير دامت لساعات لحضور السباق.





وستظهر وجوه جديدة في 2019 من بينها البريطاني جورج راسل، بطل فورمولا 2، مع وليامز ومواطنه الشاب لاندو نوريس مع مكلارين.



