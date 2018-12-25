اتهام ممثل شهير بارتكاب فعل فاضح!
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:58 ص
رويترز
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قال مدع أمريكي محلي إنه تم توجيه اتهام إلى الممثل كيفن سبيسي، الفائز بجائزة الأوسكار، فيما يتصل بمزاعم بأنه تحرش جنسيا بشاب عمره 18 عاما في حانة بولاية ماساتشوستس منذ أكثر من عامين.
ومن المقرر أن يمثل سبيسي أمام محكمة مقاطعة نانتاكيت في السابع من يناير كانون الثاني فيما يتعلق بتهمة الفعل الفاضح والتحرش بفتى قاصر، حسبما تظهر وثائق المحكمة وبيان صادر عن مايكل أوكيف المدعي العام بمنطقة كيب اند آيلاندز.
ولم يرد محامي سبيسي على طلب بالتعليق، إلا أن سبيسي نشر تسجيلا مصورا على موقع يوتيوب يوم الاثنين يتقمص فيه شخصية فرانك أندروود في المسلسل التلفزيوني الشهير ”بيت البطاقات“ (هاوس اوف كاردز) ويقول ”أعرف ما تريدون، تريدوني أن أعود... لن تندفعوا في أحكام دون حقائق، أليس كذلك؟“.
ولم يُشر التسجيل الذي تبغ مدته ثلاث دقائق إلى ما هو منسوب إليه.
وقال أوكيف إنه تم توجيه الاتهام إلى سبيسي (59 عاما) بعد جلسة إجرائية في 20 ديسمبر كانون الأول.
يأتي الاتهام في أعقاب ما ذكرته الصحفية التلفزيونية هيذر أونرو في نوفمبر تشرين الثاني 2017 من أن سبيسي تحرش جنسيا بابنها البالغ من العمر 18 عاما في مطعم وحانة كلوب كار بجزيرة ناتوكيت، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لولاية ماساتشوستس، في السابع من يوليو تموز 2016.
كان أكثر من 30 رجلا قد قالوا من قبل إنهم كانوا ضحايا محاولات جنسية غير مرغوب فيها من قبل سبيسي، الذي ثار جدل حوله العام الماضي عندما اتهمه الممثل أنتوني راب بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما. وفي أكتوبر تشرين الأول 2017، اعتذر سبيسي عن أي سلوك غير لائق مع راب لكن لم يعلق على الأمر منذ ذلك الحين.
ونجم عن ذلك عدم إشراك سبيسي في الجزء الأخير من مسلسل (هاوس اوف كاردز) واستبعاده من فيلم ”كل أموال العالم“ (أول ذا ماني إن ذا وورلد) من إنتاج 2017.
وسبيسي حائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في عام 2000 عن فيلم ”الجمال الأمريكي“ (أمريكان بيوتي).
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