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مدحت شلبي يعلق على أغنية "نمبر وان".. وينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:41 ص
مدحت شلبي يعلق على أغنية نمبر وان.. وينتقد صفقة الأهلي الجديدة
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الفجر الرياضي
 
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علق الإعلامي مدحت شلبي على أغنية الفنان محم دمضان "نمر وان".

وقال "شلبي" في تصريحات تليفزيونية " لا أمانع في أن يطلق الفنان محمد رمضان على نفسه "نمبر وان"، وهذه حقيقة فعلا".

وأضاف: " أن مقياس "نمبر وان" هو الإيرادات وعليه أن يقبل هذا، حين لا يصبح رقم 1 في الإيرادات.

يُذكر أن الفنان محمد رمضان دائمًا ما يُطلق على نفسه "نمبر وان" وأطلق أغنية بنفس الاسم سببت الجدل بين الفنانين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

انتقد الاعلامي مدحت شلبي، قيام مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتعاقد مع وحيد وحيد، الظهير الأيسر لفريق مصر للمقاصة لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال شلبي: "كنت أتمنى ألا يدعم الأهلي صفوفه بظهير أيسر فلديه معلول وصبري رحيل وأيمن أشرف، فكيق يضم ظهير رابع".

وتمنى شلبي أن تكون تدعيمات الأهلي في يناير في بعض المراكز الأخرى التي تحتاج لتدعيم وتعاني من نقص عددي.

مدحت شلبي: لا توجد أزمة بيني وبين أحمد شوبير

نفى الإعلامي مدحت سلبي ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.


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