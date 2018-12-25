قصور الثقافة تعلن عن شروط ومواعيد المشاركة بالدورة الثانية للقاء شباب المخرجين

أعلنت الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة عن شروط ومواعيد المشاركة بالدورة الثانية للقاء شباب المخرجين، والذى يقام في مارس 2019.

أوضح المخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح إن استقبال المشروعات سوف يتم خلال الفترة من 25 ديسمبر 2018 وحتى الخامس من يناير 2019، موضحًا أن هناك شروطا عامة للمشاريع المقدمة أولها ألا يكون المشروع قدم من قبل فى أية جهة انتاجية أخرى، وأن يكون لمقدم المشروع سابقة أعمال كمخرج وحصوله على جائزة الإخراج بأحد المهرجانات الجامعية المعترف بها والمعتمدة وعلى سبيل المثال لا الحصر (المسابقات الجامعية - مهرجان إبداع – مسابقات الشباب والرياضة – مهرجانات الفرق الحرة والمستقلة – المهرجانات التى تنظمها وزارة الثقافة)، وألا يتجاوز سن المخرج 45 عام وأن يقر بالموافقة على أن يعمل تحت إشراف فني وأن يلتزم وفريق عمله بالكامل بالبرنامج التدريبي المقترح قبل الانتاج فى حال احتياج المشروع لبرنامج تدريبى محدد، وألا يزيد عدد الأفراد المشاركين بالمشروع المسرحي المقترح عن 15 فرد.





وأكد حسان أن على المخرج أن يقدم مشروعًا مسرحيًا يحتوى ثلاثة نسخ من النص بصيغة word إضافة لتصور مبدأي للسينوغرافيا بجميع عناصرها، ونبذة عن النص وسيرة ذاتية للمخرج ووثائق لأعمال المخرج السابقة .





تسلم المشروعات بالإدارة العامة للمسرح 1 شارع الإعلام – قاعة منف – العجوز



