شو حلو" و"داري يا قلبي" في الصدارة ويوتيوب يحسم خلاف "نمبر وان".. حصاد الأغاني الأكثر مشاهدة في 2018 (تقرير)





يعتبر موقع "يوتيوب" من أهم المنصات الإلكترونية التي يتردد عليها نجوم الفن في مصر والوطن العربي، والوسيلة الأبرز في تحديد مؤشر نجاح الأعمال الفنية بشكل عام، ومنها الأغاني التي نالت إعجاب الشريحة الأكبر من الجمهور، وتخطت ملايين المشاهدات خلال عام 2018 الجاري، وأصبح بعضها حديث الشارع المصري لفترة طويلة.





ومع اقتراب نهاية العام، يرصد "الفجر الفني" الأغاني العربية الأكثر انتشاراً ومشاهدة عبر موقع "يوتيوب" في عام 2018.





شو حلو

خطفت أغنية "شو حلو" للمطرب اللبناني زياد برجي، قلوب الجماهير العربية، منذ طرحها في أواخر عام 2017 الماضي، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة تجاوزت 161 مليون و363 ألف و427 مشاهدة، والأغنية من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع جيمي حداد، وأخرج الكليب سيف شيخ نجيب.





داري يا قلبي

وفي المركز الثاني، جاءت أغنية "داري يا قلبي" للفنان حمزة نمرة، والتي عبرت كلماتها إلى نفوس شريحة كبيرة من جمهور الشباب، وشاهدها نحو 121 مليون و206 ألف و486 مشاهد، والأغنية من كلمات الشاعر محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيعه مع كريم عبدالوهاب.





أحبك

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في نهاية شهر ديسمبر 2017، أغنية بعنوان "أحبك"، من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر وليد فايد، وحققت الأغنية 99 مليون و909 ألف و291 مشاهدة عبر "يوتيوب".





نمبر وان

"نمبر وان" هي الأغنية التي أطلقها الفنان محمد رمضان، في شهر يونيو الماضي، وأثارت جدلاً واسعاً وشن البعض هجوماً عنيفاً عليها، ولكن لم يمنع ذلك تصدر الأغنية قوائم الاستماع عبر "يوتيوب"، محققة 66 مليون و548 ألف و440 مشاهدة، وأخرج الكليب حسام الحسيني.





يعلم ربنا

تصدرت أغنية مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان، قوائم الاستماع عبر "يوتيوب"، بعد طرحها في شهر إبريل الماضي، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وصلت إلى 60 مليون و369 ألف و164 مشاهدة، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع طه الحكيم.





الملك

وبعد اعترافه بأنه "نمبر وان"، عاد رمضان ليثير غضب الكثيرين، بطرح أغنية جديدة أشارت إلى لقب جديد أطلقه على نفسه، هو "الملك" في شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية 58 مليون و840 ألف و747 مشاهدة، وأخرج الكليب حسام الحسيني.





عيش بشوقك

وبفارق بسيط، احتلت أغنية "عيش بشوقك" للفنان تامر حسني، المركز التالي، بعد طرحها في شهر يوليو الماضي، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، وصلت إلى 57 مليون و524 ألف و74 مشاهدة، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيعه مع هاني محروس، وأخرج الكليب هادي الباجوري.





ناسيني ليه

وعاد تامر حسني إلى التألق مرة أخرى، بعد طرح أغنية "ناسيني ليه" في شهر أغسطس الماضي، وحققت مشاهدات وصلت إلى 41 مليون و680 ألف و15 مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج هاني محروس.





كرهني، نفسي أقوله

حقق ألبوم الفنان اللبنانية إليسا، بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، نجاحاً كبيراً تصدرته أغنية "كرهني" من كلمات علي المولي وألحان فضل سليمان، محققة 40 مليون و345 ألف و929 مشاهدة، وحققت أغنية "نفسي أقوله" من كلمات نادر عبدالله، وألحان ناصر الأسعد، 39 مليون و286 ألف و136 مشاهدة.





100 وش

واستكمل تامر حسني، نجاحاته خلال عام 2018، بمشاركة النجوم أحمد شيبة، دياب، ومصطفى حجاج، في أغنية "100 وش"، التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة وصلت إلى 36 مليون و803 ألف و92 مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسني ومحمد الصاوي، وأخرج الكليب حسام الحسيني.





هدد، بحبك أنا

تصدرت أغنية "هدد" للفنان عمرو دياب، قائمة استماع ألبوم "كل حياتي"، محققة 35 مليون 428 ألف و16 مشاهدة، وتساوت معها أغنية "بحبك أنا"، التي طرحها منفردة في شهر أكتوبر الماضي، محققة 35 مليون و197 و277 مشاهدة، والأغنيتان من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان أحمد الهرمي وعمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي.





يا سمرا

انضم الفنان أدهم سليمان، لقائمة نجوم 2018، بأغنيته "يا سمرا" التي قام بتصويرها وإطلاق الفيديو كليب في شهر يوليو الماضي، ونالت الأغنية ردودفعل إيجابية من الجمهور وحققت ملايين المشاهدات، وصلت إلى 33 مليون و640 ألف و576 مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أدهم سليمان.





أنا جدع، رب الكون ميزنا بميزة

حقق مهرجان "أنا جدع" للمطربين محمد الفنان وإسلام الأبيض، نسب مشاهدة مرتفعة وصلت إلى 34 مليون و7 آلاف و108 مشاهدة، وبفارق بسيط، حقق مهرجان "رب الكون ميزنا بميزة" لحمو بيكا، علي قدورة، ونور التوت، عدد 33 مليون و395 ألف و 807 مشاهدة.



