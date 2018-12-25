نجم الأهلي السابق: لا أعرف "لاسارتي" و"كارتيرون" ظلم هؤلاء اللاعبين

أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن لا يعرف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وأن سيرته الذاتية ليست قوية.





وقال "شطة" في تصريحات تليفزيونية: " الجيل الحالي من لاعبي الأهلي متميزين وجيدين ولا يجتاجون إلى التوظيف السليم داخل الملعب كما يرود البعض في الاونى الأخيرة".





وواصل: "ناصر ماهر لاعب جيد جدا ولكن باتريس كارتيرون أخطاء في التعامل معه ومع صلاح محسن ولم يمنحما الفرصة الكاملة مع الفريق خلال فترة قيادته".





وأكمل: "الأزمة التي ستواجه الأهلي في الفترة المقبلة هي أن المدرب الجديد سيقول أنه لم يختار هؤلاء اللاعبين، لذلك كنت أود أن يستمر محمد يوسف في قيادة المارد الأحمر ثم يأتي المدرب الجديد ويختار لاعبيه، لأن هناك أكثر من لاعب تعرض للظلم مع كارتيرون بسبب هذا الأمر".





واختتم: :"وليد سليمان لاعب جيد ويحتاج لفريق يساعده لأنه يشارك على فترات نظرًا للياقة البدنية، ووليد أزارو يمر بمرحلة عدم الثقة".





تعرف على أول ظهور رسمي لـ"لاسارتي" مع الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق سيقود اللقاء المقبل أمام فريق الداخلية بالدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ بعد مباراة اليوم أمام جيما الاثيوبي: لاسارتي سيقود الفريق في المباراة القادمة الصعبة أمام الداخلية بالدوري يوم 29 المؤجلة من الجولة السادسة.

واضاف عبد الحفيظ: نجحنا في التأهل اليوم لدور المجموعات، نبارك للاعبين التأهل على الرغم من الخسارة بسبب الظروف الصعب التي خوضنا فيها اللقاء.





