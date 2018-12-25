عامر حسين: مباراة الزمالك والإسماعيلي مهددة بالتأجيل

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن مباراة الإسماعيلي والمقاولون المقرر لها الجمعة المقبلة ستصل الموافقة النهائية إقامتها غدا الثلاثاء بسبب المارثون المقرر إقامته بالإسماعيلية .





وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها 1 يناير الجاري مهددة بالتأجيل بسبب احتفالات رأس السنة ونحاول الوصول لاتفاق مع الأمن لإقامة المباراة في موعده".





وأضاف:" لجنة المسابقات لم تحيل محمد الطويلة رئيس نادي النجوم للجنة الانضباط لأنه ليس قرار اللجنة واختصاص مجلس الادارة".









الزمالك وزيسكو على رأس تصنيف الأندية بالكونفيدرالية

تأهل النجم الساحلي التونسي مباشرة إلى دوري المجموعات باعتباره يعتلي التصنيف بين الفرق الصاعدة من دور 32 في الكأس الكونفيدرالية، بينما تم تصنيف الفرق الـ15 الباقية لتلعب مع الفرق 15 التي غادرت دوري الأبطال بخسارتها في دور الـ32.





وتصدر الزمالك تصنيف الفرق التي تأهلت لدور الـ32 الثاني من الكونفيدرالية برصيد 30 نقطة يليه الرجاء المغربي 25 نقطة ثم كمبالا سيتي 14 والصفاقسي 13 ونهضة بركان 10، بينما لا تملك الفرق العشرة الباقية اي رصيد وهي حسين داي الجزائري وساليتاس البوركيني ونيو ستار الغاني وكوتوكو الغاني أيضاً وسان بيدرو الإيفواري وحسينية أغادير المغربي وإينوجو رينجرز النيجيري وموكورا الرواندي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.





أما الفرق التي غادرت دوري الأبطال فيتقدمها زيسكو برصيد 30 نقطة ثم الهلال السوداني 16.5 وكوتون سبور 7 وجورماهيا الكيني 5 وإستاد مالي 2 وأهلي بني غازي ونكانا الزامبي نقطة واحدة بينما لم تحصل الفرق الثمانية الباقية على أي نقاط وهي أوتوهو الكونغولي وجيما أباجيفار الأثيوبي وبانتو بطل ليسوتو والنصر الليبي واتحاد طنجة المغربي وأفريكان ستارز الناميبي ودياراف السنغالي وفيبرز الأوغندي.





ويقام في دور الـ32 الثاني مباراة بين فريق من المتأهلين من الكونفيدرالية وفريق ممن غادروا دوري الأبطال (15 مباراة) ويلحق بهم النجم الساحلي ليصبح الفريق رقم 16 من الصاعدين لمجموعات الكونفيدرالية والتي تجرى فيما بعد لتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات.



