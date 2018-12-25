مدرب ليفربول: الصدارة لا تعني ضمان لقب الدوري الإنجليزي

شدد المدرب الألماني يورغن كلوب، على أن تصدر فريقه ليفربول لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم دون خسارة بعد 18 مرحلة من 38، لا يعني في أي حال من الأحوال ضمان إحرازه لقبه الأول في البطولة المحلية منذ 1990.





وابتعد ليفربول في الصدارة بفارق 4 نقاط عن بطل الموسم الماضي مانشستر سيتي، بعد فوز الأول في الجولة 18 على مضيفه ولفرهامبتون 2-0، والخسارة المفاجئة لسيتي على أرضه أمام كريستال بالاس 2-





ويكمل توتنهام هوتسبر ثلاثي الصدارة بفارق 6 نقاط عن ليفربول، بعد تحقيقه الأحد فوزاً كاسحاً على مضيفه إيفرتون بنتيجة 6-2.

ومع دخول الدوري مرحلة المباريات المكثفة (ثلاث مراحل بين الأسبوع الحالي ومنتصف المقبل)، أكد كلوب أن كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة.





وقال: "أنتم يا وسائل الإعلام تختلقون القصص حول من هو داخل المنافسة ومن هو خارجها".





وأشار الى أنه تابع المباراة الأخيرة بين الفريق اللندني وإيفرتون، مشيراً الى أن الأخير قدم أداء أكثر من مقبول، لكنهم ضربوا من كل مكان وكان ما قاموا به مثيراً للإعجاب".





وأضاف: "الأمر نفسه سيحصل لأرسنال وتشلسي. لم يحسم أي شيء بعد، لماذا يجب أن يكون كذلك؟ لا أحد يجب أن يشعر أنه في مأمن، ولا يجب أن يشعر أنه خارج السباق. هذا ليس وقت التفكير بذلك".



