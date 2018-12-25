أمل مبدي: الرئيس السيسي استقبل الأطفال من ذوي القدرات الخاصة بتلقائية كإنسان وأب



وأشادت "مبدى"، في مداخلة مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، برد فعل الرئيس عندما كان أحد الأطفال سوف يسقط، مشددة على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الأطفال من ذوي القدرات الخاصة بتلقائية كإنسان وأب.



وتابعت رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، هؤلاء الأطفال تدربوا لفترة قليلة حوالي شهرين فقط.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.



وتنظم مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.



وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



ويأتي هذا الحدث فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، وفِى القلب منهم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتحدى الإعاقة فى مجالات خدمة وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.



قالت أمل مبدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إنها كانت تريد ظهور كل القدرات المختلفة لذوي الإعاقة، في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.