محمد صبحي: ارتداء قميص الأهلي "حلم".. و"عبدربه" لم يساندي في أزمتي

أكد محمد صبحي حارس مرمى الداخلية الحالي إن إدارة الاسماعيلي السبب الأكبر في توتر العلاقة بين اللاعبين وبعض الجماهير في الاونة الأخيرة.





وقال "صبحي" في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الإدارة الحالية زرعت مجموعة وسط الجماهير من أجل توجيه السباب للاعبين".





وتابع: "عمر جمهور الاسماعيلي ما كان بيشتم اللعيبة، الإدارة كانت حريصة على ايجاد مجموعة من الغوغاء لسب اللاعبين".





محمد صبحي لرئيس الإسماعيلي: قدامك أهو لسة بلعب وجنازتي هتطلع من النادي





أبدى محمد صبحي، استياؤه من مسؤولي الاسماعيلي مشيرا بأنهم كانو يرغبون فى ابتعاده عن كرة القدم.

وأضاف: " قال لي رئيس النادي "انا هبطلك كورة" وأنا بقوله أنا قدامك أهو لسة بلعب.. والان هم فى قمة غضبهم لانني مازلت متواجد وأشارك، واود أن اقول لهم انني يوم وفاتي ستقام جنازتي من الملعب وليس مكان اخر.





وتطرق للحديث عن حسني عبد ربه قائلا " مفتكرش حاجه عملهالي ومكنش له دور ولم يساندني فى ازمتي، الاسماعيلي صفحة وأنطوت".





محمد صبحي يتحدث عن حلم الانضمام للأهلي





أكد محمد صبحي حارس مرمى الداخلية ان الانضمام لصفوف النادي الأهلي حلم لأي لاعب.





وقال صبحي: "الأهلي فاوضني في عام 2009 ولكن أي حد يتمنى يلعب للنادي الأهلي".





وواصل: "لو بشخصيتي وطموحي ودوافعي كان سيصبح لي شأن أخر في الكرة المصرية، الأهلي حلم لأي لاعب".



