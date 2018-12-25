في كليب جديد.. بشرى عن محمد رمضان: "محصلش رقم 70".. وتصف تامر حسني بالملك الحقيقي





"ده محصلش رقم 70" من أبرز جمل أغنية الفنانة بشري، الجديدة والتي تحمل عنوان "كوبرا" حيث تحمل الأغنية رسالة شديدة اللهجة الي الفنان محمد رمضان، الذي أطلق علي نفسه لقب"نمبر وان" و"الملك" من خلال أغانيه التي طرحها مؤخرًا، فردت عليه من خلال الأغنية لتؤكد أنه ليس "نمبر وان" وليس"الملك".





وسخرت بشرى، من الأسد الذي يظهر مع رمضان في كليباته، ومن رقصاته وحركاته التي يقوم بها في أعماله الغنائية.





وتعمدت بشرى، من خلال مشاهد في الفيديو كليب أن تسلط الضوء على صور لكبار النجوم الذين حققوا إنجازات ضخمة لمصر، ولم يطلقوا على أنفسهم أي ألقاب"مدح"، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان تامر حسني، والكينج محمد منير، والفنان الراحل أحمد مظهر وغيرهم، وذلك عند غنائها فقرة" ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين .. كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي ده محصلش رقم 70 " لتصفهم بأنهم ملوكًا حقيقيين وليسوا مزيفين.





واختتمت الفنانة بشري، أغنيتها بتوجيه نصيحة لرمضان، بأن "يعقل" ويقف عن التعظيم المبالغ فيه لنفسه، ويبتعد عن الغرور لأن "الدنيا بما فيها ليست دائمة" وأن الله سبحانه وتعالي قادر علي تغيير الحال في لمح البصر.





جدير بالذكر ان أغنية "كوبرا" من كلمات أحمد يوسف، ألحان أحمد عاطف، والفيديو كليب من إخراج وليد عطية.



