أمير مرتضى يفجر مفاجأة بشأن صفقات الزمالك الشتوية

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن عبدالله السعيد نجم أهلي جدة السعودي، ضمن دائرة اللاعبين المرشحين للانضمام للأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وقال "مرتضى" في تصريحات إذاعية، أن الصفقات التي سيبرمها نادي الزمالك في يناير ستكون في أضيق الحدود ولن تكون على حساب أي لاعب من لاعبي الفريق الحاليين.





وأوضح أمير مرتضى أن الزمالك مهتم بالتعاقد مع النجم السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي والدولي المصري أحمد حجازي لاعب وست بروميتس ألبيون الإنجليزي.





وعن هزيمة الزمالك أمام القطن التشادي، أكد أمير مرتضى أن الهزيمة درس للاعبي الفريق ولا بد أن يتعلمون منه، ولا بد بعد ذلك من حسم المباريات الافريقية على أرضنا وقبل انتظار نتيجة اللقاء الثاني خارج الديار.





نجم بيراميدز معروض على الزمالك



توسط بعض وكلاء اللاعبين لدى نادي الزمالك من أجل عودة عمر جابر لاعب فريق بيراميدز من جديد إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.

واستبعد حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز عمر جابر الظهير الأيمن للفريق من حساباته منذ توليه المسؤلية الفنية للفريق. ويرغب عمر جابر في الرحيل عن بيراميدز والعودة إلى القلعة البيضاء من جديد. ولم يعترض أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، على عودة عمر إلى الزمالك، في انتظار قرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأبيض.