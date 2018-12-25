مشوار طنطا في الدور الأول لدوري القسم الثاني

اختتمت مباريات الدور الأول للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، الذي يشارك فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بعد هبوطه حديثا من دوري الأضواء الموسم الماضي، يرصد "الفجر الرياضي" حصاد فريق طنطا بعد نهاية الدور الاول.





افتتح طنطا المسابقة، بالتعادل السلبي في الجولة الأولى مع فريق فاركو، وفي الجولة الثانية أفتتح ابراهيم عرب ناشئ طنطا اول اهداف الفريق أمام الجزيرة ليفوز طنطا بهدف نظيف.





وفي الجولة الثالثة حقق طنطا فوزا بهدفين مقابل هدف علي فريق الحمام، سجلهما محمد السيد مودي، وعلي ملعب طنطا في الجولة الرابعة تعادل مع بلدية المحلة سلبيا، وتواصل تحقيق نتيجة التعادل السلبي لطنطا أمام كفر الشيخ بالجولة الخامسة.





وعاود طنطا الانتصار بفوزه علي فريق مركز شباب تلا بهدفين مقابل هدف، بعد صيام عن المكسب علي ملعبه الخاص منذ مباراة سموحة ببطولة الدوري الممتاز بيناير الماضي، سجل الهدفين ميدو جمال وأحمد قطاوي، ثم تعادل طنطا سلبيا في مباراتين متتاليتين مع الرجاء والاوليمبي، ليقدم عبدالناصر محمد استقالته بعد الجولة الثامنة.





أسندت المهمة الي أيمن المزين منذ الجولة التاسعة أمام دمنهور، وحسم التعادل السلبي اللقاء، وفي الجولة العاشرة خسر طنطا بهدفين نظيفين من المنصورة علي أرضه، كأول هزيمة له منذ بداية البطولة.





وتوالي هزيمة طنطا أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الحادية عشر علي ملعب الغزل، وسجل هدف طنطا عبدالرحمن الدح ناشئ الفريق مواليد 99.





وشهد الاسبوع الثاني عشر، فوز طنطا برباعية مقابل هدف علي سيدي سالم، عن طريق عبدالرحمن الدح هدفين، ومحمد جودة الذي عاد للتسجيل بعد صيام موسمين، ومحمد اسعد. وفي الجولة الختامية للدور الأول تم الغاء المبارة أمام ابو قير للأسمدة بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لطنطا، لتعتمد لجنة المسابقات بقوز أبناء السيد البدوي.





فاز طنطا خلال مشوار الدور الأول، في 5 مباريات، منهم فوزين علي أرضه، و3 خارج أرضه، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مباراتين





سجل لاعبو طنطا 10 أهداف، حيث يأتي عبدالرحمن الدح هدافا للفريق بثلاثة اهداف، وهدفين لمحمد السيد مودي، وهدفا لكل من ابراهيم عرب "فرنسا"، وميدو جمال، وأحمد القطاوي، ومحمد جودة، ومحمد اسعد، وسكنت شباكه 7 أهداف، ويتواجد فريق طنطا في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.





ومن المقرر أن يحل طنطا ضيفا علي فاركو في افتتاحية الدور الثاني يوم الخميس المقبل.



