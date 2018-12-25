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سعد الهلالي: من حق المسلمين الاحتفال بميلاد السيد المسيح

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:25 ص
سعد الهلالي: من حق المسلمين الاحتفال بميلاد السيد المسيح
الدكتور سعد الهلالي - أستاذ الفقه المقارن
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه من حق المسلمين الاحتفال بميلاد السيد المسيح،، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالسيد المسيح ليس انكارًا لسيدنا محمد.

وأشار الهلالي، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك خلاف حول موعد مولد السيد المسيح بين 25 ديسمبر و7 يناير، مضيفا: "مفيش مانع لو احتفلنا بالسيد المسيح، أو سيدنا محمد كل يوم".
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