سعد الهلالي: من حق المسلمين الاحتفال بميلاد السيد المسيح

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قال الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه من حق المسلمين الاحتفال بميلاد السيد المسيح،، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالسيد المسيح ليس انكارًا لسيدنا محمد.



وأشار الهلالي، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك خلاف حول موعد مولد السيد المسيح بين 25 ديسمبر و7 يناير، مضيفا: "مفيش مانع لو احتفلنا بالسيد المسيح، أو سيدنا محمد كل يوم".

