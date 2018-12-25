نشرة أخبار منتصف الليل.. فودافون تعترف بوجود عطل فني في شبكتها

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها إعلان نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب غدًا، وإعلان غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اعتراف شركة فودافون بوجود عطل فني لديها.





تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غداً الثلاثاء مؤتمر صحافيا لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.





وتعقد الهيئة المؤتمر في تمام الساعة ١٢.٥ظهرا بمقر الهيئة لإعلان نتيجة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دوائر، زفتي محافظة الغربية- طامية محافظة الفيوم- العريش محافظة شمال سيناء.





أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة صباح اليوم، مؤكدة أن هذا يُعد حدثًا تاريخيًا يكون خير ختام لعام الإعاقة.





وقالت "والي" خلال مشاركتها باحتفالات اليوم العالمي للإعاقة، تحت رعاية وتشريف الرئيس الجمهورية، إن مصر وقعت في عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكان تفعيلها يتطلب تشريعًا، وهذا العام صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية، ونُشرت في الجريدة الرسمية بعد 10 سنوات من الانتظار.





أعلنت شركة فودافون مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وجود تعديلات فنية على شبكتها في الوقت الحالي، مؤكدة أنه سيتم حل مشكلة توقف الشبكة قريباً.





وتوجهت فودافون مصر بأعتذار لكل عملائها عن تعطل الخدمة مؤكدة أن فرق العمل بها تعمل على حل المشكلة في أقرب وقت.





وكان قد شكى عدد من مستخدمي شبكة فودافون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على أرسال أو استقبال المكالمات عبر الشبكة لوجود عطل فني بها، وهو ما أكدته شركة فودافون مصر مؤكدة أنها في طريقها لحل المشكلة.





تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع إصدارها من المجلس الأعلى.





شملت المذكرة توقيعات 600 شخصية تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.



