شاهد.. برومو "مصر التحدي والإنجاز"
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:50 ص
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
عرضت قناة "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، بعنوان "برومو مصر التحدي والإنجاز"، والذي يكشف تفاصيل "المشروع القومي للصوب الزراعية".
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن هذا المشروع منذ عامين، ووجه باستمرار استكمال مشروع 100 ألف فدان صوب؛ والذي يجعل مصر ثاني أكبر دولة في العالم في هذا المشروع الزراعي.
وقال "السيسي"،: "إحنا بنعمل كتير لمستقبلنا، وبنعمل الحاجة بشكل متكامل، وإنتوا لازم تكونوا سعداء وفخورين جدًا بأنفسكم يا مصريين، إحنا أنجزنا هذا المشروع سويًا"، لافتًا إلى أن المصريين من الشباب والشابات يعملون على هذا المشروع، مما يؤكد أن مصر تعمل على خطى جيدة.
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن هذا المشروع منذ عامين، ووجه باستمرار استكمال مشروع 100 ألف فدان صوب؛ والذي يجعل مصر ثاني أكبر دولة في العالم في هذا المشروع الزراعي.
وقال "السيسي"،: "إحنا بنعمل كتير لمستقبلنا، وبنعمل الحاجة بشكل متكامل، وإنتوا لازم تكونوا سعداء وفخورين جدًا بأنفسكم يا مصريين، إحنا أنجزنا هذا المشروع سويًا"، لافتًا إلى أن المصريين من الشباب والشابات يعملون على هذا المشروع، مما يؤكد أن مصر تعمل على خطى جيدة.
Advertisements
المزيد عن: مصر التحدي والإنجاز مصر التحدي مصر الإنجاز اهم اخبار مصر اليوم اهم اخبار التوك شو اخبار التوك شو اليوم
- من حقنا نحلم.. 8 رسائل من "السيسي" للمصريين بافتتاح مشروعات العاصمة الإدارية (فيديو)
- السيسي: "إحنا بنقيم دولة.. ومش بنوزع فلوس على الناس"
- "أنا شوفت الغلب".. 7 رسائل نارية لـ"السيسي" في جلسة اسأل الرئيس بمؤتمر الشباب
- "إصبروا وهتشوفوا العجب".. 7 رسائل لـ"السيسي" في افتتاح أكبر محطات كهرباء بالعالم
- السيسي للمصريين: لازم تكونوا سعداء.. ولو في حاجة مش مريحاني على الأقل هسكت
- عاجل.. تعهد جديد من السيسي بشأن الأكل الـ"أورجانيك"
- السيسي يلتقط صورة تذكارية مع القائمين على المشروع القومي للصوب الزراعية
- تكليفات وتوجيهات مهمة للرئيس السيسي خلال فعاليات افتتاح مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان
- "جميع المصريين لازم ياكلوا أورجانيك".. رسائل السيسي خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية
- عمرو أديب: "السيسي في الحساب ما بيفرقش بين مدني وعسكري"