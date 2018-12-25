شاهد.. برومو "مصر التحدي والإنجاز"









عرضت قناة "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، بعنوان "برومو مصر التحدي والإنجاز"، والذي يكشف تفاصيل "المشروع القومي للصوب الزراعية".وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن هذا المشروع منذ عامين، ووجه باستمرار استكمال مشروع 100 ألف فدان صوب؛ والذي يجعل مصر ثاني أكبر دولة في العالم في هذا المشروع الزراعي.وقال "السيسي"،: "إحنا بنعمل كتير لمستقبلنا، وبنعمل الحاجة بشكل متكامل، وإنتوا لازم تكونوا سعداء وفخورين جدًا بأنفسكم يا مصريين، إحنا أنجزنا هذا المشروع سويًا"، لافتًا إلى أن المصريين من الشباب والشابات يعملون على هذا المشروع، مما يؤكد أن مصر تعمل على خطى جيدة.