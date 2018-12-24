الاتحاد الأوربي يطالب الحكومة السودانية بضبط النفس

دعا الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية لضبط النفس والعمل في إطار القانون، إزاء الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانتيتش، في بيان اليوم الاثنين، "بشأن تطور الأحداث في السودان، وأنباء وقوع ضحايا في الاحتجاجات الشعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ندعو لضبط النفس والتحرك في إطار القانون".

وأوضحت المتحدثة: "نتوقع من الحكومة السودانية احترام حق الناس في التعبير عن مخاوفهم، والاستجابة لشكواهم"، مضيفة: "على كافة الهيئات القانونية أن تتحرك في إطار القانون بما يتفق مع صلاحياتها الدستورية، والتزاماتها الدولية".

وتابعت: "سوف تثار هذه الأمور في إطار مشاركة الاتحاد الأوروبي المرحلة مع السودان، وأيضا ضمن مهام الخبير المستقبل لحقوق الإنسان".