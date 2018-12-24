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حسن راتب: والدي هو المهندس الحقيقي لحياتي الثقافية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:34 م
حسن راتب: والدي هو المهندس الحقيقي لحياتي الثقافية
حسن راتب
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الفجر الفني
 
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قال  الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن والده كان هو المهندس الحقيقى لحياته الثقافية حيث كان يقتطع من راتبه لشراء الكتب، ما كان يسبب مشاكل مع والده لكن هذه الكتب هي من شكل حياتي الثقافية.

 

وأضاف حسن راتب فى حوار مع الإعلامى الدكتور محمد الباز ببرنامج ٩٠ دقيقة المذاع على قناة المحور الفضائية، انه احترف القراءة، ووالده كان يناقشه فيما يقرأ بشكل دائم .

 

ولفت راتب الى الكملة المكتوبة هي المركزة، معربا عن آسفه لغياب القرأة عن كثير من ابنائنا وبناتنا .

 

وتابع انه قرأ للعديد من العارفين والصالحين والمفكرين، أمثال الشيخ محمد متولى الشعراوى، والدكتور عبدالعزيز حجازى الذي اعتبره واحد من أهم الشخصيات لاتي شكلت تكوينى الثقافى والفكرى .

 

ولفت راتب الى أن الثقافة في مصر تعاني من مشاكل متعددة تبدأ اولا في إعداد المدرس وهو المربى.

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