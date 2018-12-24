أكد الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك في طريقه للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

الغندور: الزمالك في طريقه للتعاقد مع مهاجم إفريقي "مفاجأة"





وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية :" لدي معلومات حول رغبة مهاجم الفريق كاسونجو كابونحو في الرحيل عن الزمالك، كما أن الأبيض سيتعاقد مع مهاجم أفريقي في انتقالات الشتاء، وسيكون اسم كبير ومفاجأة للجماهير".

ونفي الغندور رغبة الزمالك في التعاقد مع عبدالله السعيد وأحمد حجازي، قائلاً: "عصر أغيظك بين الأهلي والزمالك في الصفقات انتهى".

وتابع: "عبدالشافي لن يختم مشواره في الزمالك، كما أن الأبيض وصل لمرحلة احترافية عالية، ولذا لم يتعاقد مع اللاعب لأنه قارب على الاعتزال".

وواصل: " الزمالك حاليا يملك لاعبين أفضل من هذه الأسماء فنيا، مثل فرجاني ساسي وأوباما، فهما أفضل كثيرا من عبد الله السعيد".