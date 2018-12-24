كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سعي آرسنال الإنجليزي لإبرام عدد من الصفقات الدفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تعويض الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق اللندني.

أرسنال يرغب في ضم أوكسفورد





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن آرسنال مهتم باللاعب ريس أوكسفورد مدافع وست هام صاحب العشرين عامًا من أجل تعويض روب هولدينج الذي يُتوقع غيابه حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوكسفورد يسعى للخروج من وست هام بسبب عدم تمكنه من إقناع المدرب التشيلي مانويل بيليجريني بالتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق.

ويسعى آرسنال لاستغلال هذا الموقف والفوز بخدمات اللاعب لا سيما أنه يتمتع أيضًا بقدرات على اللعب في خط الوسط وهو ما يتيح للنادي اللندني تعويض رحيل آرون رامزي.

وأكدت ميرور أن آرسنال ليس الفريق الوحيد الذي يراقب موقف أكسفورد في وست هام لافتة إلى وجود اهتمام أيضًا من نادي إيفرتون للحصول على توقيع اللاعب في يناير المقبل.