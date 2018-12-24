موناكو يستهدف ضم لاعب وسط برشلونة في يناير

ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن تييري هنري المدير الفني لموناكو الفرنسي يسعى لإبرام صفقة من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي بأن هنري يسعى لضم دينيس سواريز نجم وسط برشلونة على سبيل الإعارة من أجل مساعدة موناكو في صراعه بالدوري الفرنسي.

وأكد الموقع الفرنسي بأن الصراع على سواريز في سوق الانتقالات سيحتدم، حيث يلقى اللاعب اهتماما من فياريال وميلان وآرسنال وتشيلسي وأولمبيك مارسيليا.

ويُعاني سواريز من عدم حصوله على الفرصة مع إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا إذ لم يشارك هذا الموسم سوى في 6 مباريات فقط وسجل هدفين.