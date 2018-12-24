نجم برشلونة وزيدان في صورة تذكارية

التقط نجم فريق برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي صورة مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان خلال قضاء عطلة أعياد الميلاد في دبي.









ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونة، أن عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة نشر صورة مع زيدان واحد أصدقائه خلال تواجدهم في احد الفنادق بدبي الإماراتية.









واشارت الصحيفة، إلى أن ديمبلي أعرب عن سعادته بالتقاط الصورة التذكارية مع زيدان والتي شهدت احترام متبادل بينهما في دبي.



