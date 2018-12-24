ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم برشلونة وزيدان في صورة تذكارية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:36 م
نجم برشلونة وزيدان في صورة تذكارية
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
التقط نجم فريق برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي صورة مع الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان خلال قضاء عطلة أعياد الميلاد في دبي.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونة، أن عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة نشر صورة مع زيدان واحد أصدقائه خلال تواجدهم في احد الفنادق بدبي الإماراتية.


واشارت الصحيفة، إلى أن ديمبلي أعرب عن سعادته بالتقاط الصورة التذكارية مع زيدان والتي شهدت احترام متبادل بينهما في دبي.

المزيد عن: عثمان ديمبلي برشلونة عثمان ديمبلي زين الدين زيدان زيدان ديمبلي برشلونة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
0
x
19:00
0
الجيش الملكي