حسن راتب: اللغة العربية تعرضت لظلم كبير من أبناء اللغة

قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أن اللغة العربية هي لغة محاكاة، والعالم تأخر كثيرا فى الاعتراف بها، وتعرضت لتقصير كبير من أبناء اللغة بالرغم من ثرائها واحتوائها على 12 مليون كلمة مقارنة باللغة الانجلزية اللي تحتوى على 600 ألف كلمة فقط.

وأشار الدكتور حسن راتب فى حوار خاص لبرنامج 90 دقيقة أنه من الغريب تفاخر الأسر بتعلم أبنائهم اللغات الاجنبية وعلي حساب اللغة العربية، والإنسان الذى لا يحترم لغته فى بلدة فكيف يدعوا العالم ان يحترمها، وهناك أخطاء كبيرة تمارس ضدها والتجني على اللغة العربية يخالف الدستور وجرم فى حق البلد وثقافتنا.

وأضاف الدكتور حسن راتب انه كان حريص على حضور الأحتفالية الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، مطالبا بضرورة عودة الذوق العام الخاص باللغة العربية على أن تكون مكون أساسي من ثقافتنا، ويجب علينا ان نرتقى بها ووقف ما تتعرض له من أهمال شديد، وهناك دور أساسي على المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني لحمايتها.