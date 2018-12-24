نجوم بوليوود يوجهون شكر حار لرئيس الوزراء الهندي.. والسبب

كانت قد اعلنت الحكومة الهندية عن ضريبة جديدة باسم ضريبة السلع والخدمات واختصارها GST، وشملت هذه الضريبة بعض الخدمات التي تقدم للمواطنين ومنها تذاكر السينما.

وعلى غير المتوقع كان لهذه الضريبة تأثيرا سلبي على صناعة السينما بهوليوود بعد مرور عدة شهور على تطبيقها، حتى ظهرت مطالبات بإلغائها من صناع السينما بالهند.

وقد استجاب رئيس الوزراء الهندي لهذه المطالب، وقرر إسقاط هذه الضريبة عن 33 خدمة مدنية من ضمنها تذاكر السينما، السبب الذي دفع مجموعة من نجوم هوليوود البارزين مثل عامر خان وأكشاي كومار و أجاي ديفجين لتوجيه شكر رسمي لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي.