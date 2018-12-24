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مقتل 25 شخصًا وإصابة 20 آخرين في هجوم مسلح بكابول

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:19 م
مقتل 25 شخصًا وإصابة 20 آخرين في هجوم مسلح بكابول
أرشيفية
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وكالات
 
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لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في هجوم مسلح على مبنى حكومي في العاصمة الأفغانية كابول.

 

وقال بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الاثنين، إن الهجوم استهدف مبنى الإدارة الحكومية لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث فجر انتحاري سيارة مفخخة خارج المبنى، ثم هاجمه مسلحون ببنادق رشاشة وعبوات ناسفة.

 

وكان المتحدث باسم رئيس شرطة العاصمة، قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل ضابط شرطة وإصابة 6 أشخاص آخرين في هذه الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين.

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