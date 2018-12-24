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3 مباريات نارية لليفربول في البوكسينغ داي

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:18 م
3 مباريات نارية لليفربول في البوكسينغ داي
ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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يترقب عشاق نادي ليفربول، جولة "البوكسينغ داي" الشهيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، حيث يخوض "الريدز" 3 مباريات قوية في غضون 9 أيام.


ما هو البوكسينغ داي في الدوري الإنجليزي؟


البوكسينغ داي، هو اليوم الذي تدور فيه عجلة الدوري في إنجلترا فيما تتوقف في مختلف دوريات العالم للاحتفال بأعياد الميلاد، ويصادف السادس والعشرين ديسمبر من كل عام.


"البوكسينغ داي" لا يعني أنه يوم واحد، حيث تقام خلال أسبوع أعياد الميلاد 3 مباريات لكل فريق بدلا من مباراة واحدة كما هو متبع في الأيام العادية.


ويستهل ليفربول جولة "البوكسينغ داي" هذا الموسم بمواجهة ضيفه نيوكاسل بعد غد الأربعاء في الأسبوع الـ19 من "البريميرليغ"، وبعدها بثلاثة أيام، يستضيف "الريدز" نادي آرسنال المتوهج، في مباراة تعد بالإثارة والتشويق.


ويختتم ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، مبارياته في جولة "البوكسينغ داي" بمواجهة وصيفه مانشستر سيتي (44 نقطة)، في موقعة تكسير العظام.

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