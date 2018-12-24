وزير الشباب: مصر تعيش حالة سعيدة.. وتتحرك للأمام رغم الظروف التي تواجهها

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "الاحتفالية كان فيها شيء كبير جدًا من بركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعمرنا ما تخيلنا إن الاحتفالية تخرج بالشكل ده".





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين، أن الاحتفالية تعبر عن الأحوال التي تغيرت بشكل أفضل في مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يدعم ذوي القدرات الخاصة منذ 2014 وحتى الآن.





وتابع أن مصر تعيش حالة سعيدة، وتتحرك للأمام رغم الظروف التي تواجهها، مضيفًا: "لدينا أبطال من ذوي القدرات الخاصة حققوا أرقامًا قياسية في مختلف الألعاب خاصة رفع الأثقال، أبطال عالم حقيقيين".





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.





ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.





وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



