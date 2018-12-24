البورصة الأمريكية تتراجع بضغط من الموجة البيعية التى تبعت تصريحات "ترامب"

شهدت البورصة الأمريكية موجة بيعية للاسهم، في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، في جلسة تعاملات قصيرة قبيل عطلة عيد الميلاد، مع قلق المستثمرين من تحرك وزارة الخزانة لتشكيل مجموعة أزمة، إضافة إلى تطورات سياسية أخرى.





وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 653.1 نقطة، أو ما يعادل 2.91 في المئة، إلى 21792.27 نقطة.





وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 65.32 نقطة، أو 2.70 في المئة، إلى 2351.3 نقطة.





وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 140.08 نقطة، أو 2.21 في المئة، إلى 6192.92 نقطة.



