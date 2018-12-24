البورصة الأمريكية تتراجع بضغط من الموجة البيعية التى تبعت تصريحات "ترامب"
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 09:04 م
وكالات
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شهدت البورصة الأمريكية موجة بيعية للاسهم، في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، في جلسة تعاملات قصيرة قبيل عطلة عيد الميلاد، مع قلق المستثمرين من تحرك وزارة الخزانة لتشكيل مجموعة أزمة، إضافة إلى تطورات سياسية أخرى.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 653.1 نقطة، أو ما يعادل 2.91 في المئة، إلى 21792.27 نقطة.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 65.32 نقطة، أو 2.70 في المئة، إلى 2351.3 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 140.08 نقطة، أو 2.21 في المئة، إلى 6192.92 نقطة.
وذكر عدد من التقارير الإعلامية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث كيفية إطاحة "جيروم باول" من منصبه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، في شن الرئيس هجوماً جديداً ضد الفيدرالي.
ويأتي الهبوط في "وول ستريت" بعد أن سجل المؤشر الصناعي بالأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي في نحو عقد من الزمان بخسائر 1655 نقطة أو 6.8% بعد قرارات الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.
وتأثرت البورصة الأمريكية سلباً من الإغلاق الجزئي لحكومة الولايات المتحدة والذي من المرجح أن يمتد حتى الأول من يناير.
وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين أجرى مكالمات مع رؤساء ستة بنوك كبرى بالولايات المتحدة من أجل مناقشة اضطراب السوق.
وفي عطلة الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة في الصين أنها أحرزت تقدماً جديداً في جولة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.
وبحلول الساعة 6:14 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 2.9% أو ما يعادل 653 نقطة ليتراجع إلى 21792.2 نقطة، في أسوأ جلسة قبل الكريسماس على الإطلاق.
كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.7% ليسجل 2351.1 نقطة وشهد مؤشر "ناسداك" هبوطاً بنسبة تزيد عن 2.2% إلى 6192.9 نقطة.
وخلال نفس الفترة، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.4% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1421 دولار.
ويأتي أداء الأسهم الأمريكية مع تداولات خفيفة، حيث أغلق بعض البورصات الآسيوية أبوابها اليوم كما تنهي البورصات الأوروبية تعاملاتها في وقت مبكر إلى جانب استعداد الأسواق المالية للإغلاق غداً احتفالاً بأعياد الكريسماس.
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