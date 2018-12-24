آرسنال يعلن غياب نجمه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، أن لاعبه الآرميني هنريك مخيتاريان سيغيب الملاعب لمدة 6 أسابيع الإصابة التي لحقت بِه مؤخرًا.





وتعرض مخيتاريان لكسر في مشط قدمه اليمنى في المباراة ضد جاره اللندني توتنهام الأربعاء الماضي في ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة وترك مكانه بين الشوطين للمدافع الفرنسي لوران كوسيلني.





كما غاب عن المباراة الأخيرة أمام بيرنلي 3-1 السبت في الدوري.





وكتب النادي اللندني أنّ صانع ألعابه الأرميني "من المتوقع أن يعود إلى التدريبات الكاملة بعد ستة أسابيع".





وكان مخيتاريان عنصراً أساسياً بانتظام في تشكيلة المدرب الإسباني أوناي إيمري وسجل 4 أهداف في الدوري هذا الموسم.





وسيغيب الدولي الأرميني البالغ 29 عاماً عن مباريات عدة أهمها ضد ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي، في وقت يسعى فيه فريقه إلى التواجد بين الأربعة الكبار في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.





وانضم مخيتاريان إلى أرسنال قبل عام تقريباً قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة انتقل بموجبها التشيلي أليكسيس سانشيز من المدفعجية إلى فريق "الشياطين الحمر".





ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره تشيلسي و5 نقاط خلف جارهما توتنهام الثالث، و7 عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب و11 نقطة خلف ليفربول المتصدر.



