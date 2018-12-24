قررت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل اعتماد فوز طنطا على أبوقير للأسمدة بنتيجة 2/0 ونقل مباريات الأخير خارج ملعبه.

رسميا.. اعتماد فوز طنطا على أبوقير ونقل مباراة الأخير خارج ملعبه





وجاء هذا القرار بعد تعدي فريق أبو قير علي محمد حسن حكم لقاء طنطا وأبو قير الذي جمعهما يوم الخميس الماضي بالجولة الختامية من الدور الأول لدوري القسم الثاني، وذلك لاحتسابه ضربة جزاء لنادي طنطا، وهو الأمر الذي قابله الجهاز الفني واللاعبين لفرق أبو قير بالرفض وقاموا بالتعدي على الحكم قبل أن يأمر بإلغاء المباراة.

ومن المقرر أن يواجه فريق أبو قير للأسمدة نظيره الحمام علي ملعب الأسكندرية بدلا من ملعبه الخاص.

وبهذا القرار يأتي طنطا في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، ويتجمد رصيد أبو قير عند النقطة 20 في المركز الثامن.