محمد صلاح يتفوق على كبار البريميرليج برقم مميز

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل هدافى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام الجارى.









وجاء محمد صلاح أولاً فى قائمة أفضل هدافى البريميرليج فى عام 2018 بعدما سجل 26 هدفًا منهم في الموسم الماضى، ثم سجل 11 هدفًا فى الموسم الحالى.









ويأتي خلف محمد صلاح هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 23 هدف، ثم جاء أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 22 هدف.









الجدير بالذكر أن أوباميانج يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدف، فيما يأتي محمد صلاح وهاري كين في المركز الثاني برصيد 11 هدف.



