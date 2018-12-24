"معرض الكتاب": إيجار الأجنحة زادت 10% عن العام الماضي

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قال الدكتور شوكت المصري، المشرف العام على فعاليات معرض الكتاب، إن وزارة الثقافة كانت تستأجر أرض المعارض بمدينة نصر من وزارة الاستثمار، والعام الجاري تواصلت الوزارة مع الحكومة، ونظرًا لتطوير أرض المعارض كان هناك استحالة لإقامة المعرض هناك، خاصة وأن الأرض ليست ملك لوزارة الثقافة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أنه تم نقل معرض الكتاب العام الجاري من مدينة نصر بسبب عمليات التطوير، وأن الزيادة في التأجير للعرب ودور النشر المصرية في معرض الكتاب بأرض المعارض بالتجمع الخامس نسبتها 10%، وهي نسبة ليست كبيرة مقارنة بزيادة الأسعار في كل الخدمات.



وأوضح أن إدارة المعرض تقدم خدمات لوجستية مثل الواي فاي والحمامات، وكلها تدخل ضمن تكلفة الإيجار لدور النشر، والمكتبات، موضحًا أن المعرض يقام بالتعاون باتحاد الناشرين العرب والهيئة العامة للكتاب.

