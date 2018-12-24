بطل العالم للملاكمة حبيب نور محمدوف يزور موقع تصوير مسلسل ارطغرل.. تعرف على التفاصيل

زار بطل العالم للملاكمة الروسي حبيب نور محمدوف، موقع تصوير المسلسل التركي الشهير "قيامة ارطغرل" اليوم الإثنين.

ونشر "محمدوف" عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر" صورة تجمعه بالكاتب والمنتج " محمد بوزداغ " أثناء زيارة لموقع تصوير المسلسل.

ونال الموسم الخامس من قيامة ارطغرل ، إعجاب الملايين من عشاق المسلسل لما يحتويه هذا الجزء من دراما مثيرة تجمع بين الأحداث التاريخية للغازي أرطغرل ابن سلمان شاه قائد القبائل وما صادفه خلال رحلته لتجميع القبائل من جواسيس وخونة سواء من المغول أو الصليبيين.

بداية العمل الأكثر جماهيرية عربياً

بدأ المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل مشواره عام 2014 حيث بدأ عرض الموسم الأول من المسلسل، وقد استطاع المسلسل جذب العديد بل الملايين من المشاهدين منذ بداية عرضه، ويتم عرض المسلسل عبر قناة trt1 التركية وتعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري للمسلسل ثم يتم إعادة عرض حلقات المسلسل عقب ترجمتها للغة العربية عبر موقع النور الإلكتروني على شبكة الإنترنت ثم تليها بعض القنوات العربية على القمر الصناعي نايل سات منها قناة اليرموك الأردنية وقناة الشرق.

موقع النور الإلكتروني

يقوم موقع النور الإلكتروني بإعادة عرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس لجميع مشتركيه على شبكة الإنترنت عقب ترجمة أحداث المسلسل للغة العربية، كما تجدر الإشارة إلى أن أحداث الحلقة 126 من مسلسل أرطغرل قد تضمنت العديد من الأحداث المثيرة من أهمها هروب غوندوز من يد محاربي قبيلة أومور وأيضا محاولة قتل بامسي.

مسلسل ارطغرل الحلقة ١٢٩