تعرف على رسالة السيسي لـ الإعلام بشأن ذوي الإعاقة (فيديو)



يقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.



وشارك في الاحتفالية عدد من النجوم منهم أشرف عبدالباقي وأمير شاهين وعمرو يوسف، وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية جديدة باسم «نفس الحروف».



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وسائل الإعلام عليها أن تعمل على زيادة الوعي بقضايا ومشاكل ذوي الإعاقة، مع الحرص على تقديم خدمات إعلامية تناسبهم، فضلًا عن تسليط الضوء على الفاعليات والأحداث الخاصة بهم، والنماذج الناجحة منهم.ووجه "السيسي" خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: "أقول لكم بكل وضوح، التحديات التي تواجه مصر لا يجب أن تكون إلا حافزًا للمزيد من العمل والجهد والمشاركة المجتمعية، لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناحي".