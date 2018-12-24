عاجل.. حجازي يحسم مصيره من الانتقال الأهلي

حاولت إدارة النادي الأهلي إقناع أحمد حجازي مدافع نادي ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، بالعودة من جديد لصفوف القلعة الحمراء في ظل حاجة الفريق لجهوده وذلك خلال الساعات الماضية.









وأخبر مدافع ويست بروميتش إدارة النادي الأهلي برغبته في الاستمرار بتجربته الاحترافية بالدوري الإنجليزي الممتاز وطلب تأجيل المفاوضات لوقت آخر.









ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مدافع من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، في ظل الأخطاء الدفاعية الكبيرة داخل صفوف الفريق بالمباريات الأخيرة والتي بسببها تعرض الأحمر لعدد من الهزائم.









ويحتل فريق الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة في البطولة وفاز 7 وتعادل 2 وخسر 2.









وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن حجازي لديه عدد من العروض الخارجية لعل أبرزها من نادي اتحاد جدة الذي يريد تدعيم خط دفاعه بخدمات المدافع المصري الدولي.



