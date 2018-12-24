استئناف تصوير فيلم "دماغ شيطان" لباسم سمرة ورانيا يوسف

أكد المنتج أحمد عبدالباسط، إن فيلم "دماغ شيطان" عاد مرة اخري الي تصويره أمس الأحد حيث يتبقي له 5 أيام وينتهي من التصوير، مشيرًا إلى أن المخرج كريم إسماعيل انتهي مما يقرب من 80 % من أحداث العمل.

وأضاف "عبدالباسط" أن فيلم "دماغ شيطان" لم يتحدد ميعاد لعرضه ولكن سيكون في 2019، موضحًا بأن العمل عاد تصويره في منطقة الحطابة وجمعت المشاهد باسم سمرة ورانيا يوسف، وسننقل الأسبوع المقبل إلى منطقة امبابة، وسيشهد الفيلم انضمام بطل أخر خلال الأيام المقبلة.

فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.