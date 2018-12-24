أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق أن النادي الأهلي يملك مجموعة من اللاعبين في الفترة الحالية أفضل من المنضمين حديثًا في انتقالات يناير.

خالد الغندور يصدم إدارة الأهلي بتصريح ناري





وضم الأهلي كلًا من جيرالدو ومحمد محمود ومحمود وحيد مع تأكيد مسئولي النادي بإبرام عدد من الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الأهلي يملك علي معلول وأيمن اشرف وصبري رحيل وحاليا محمود وحيد، هل اللاعب أفضل من الموجودين؟".

وتابع: "محمد محمود صفقة ممتازة للأهلي، لاعب كبير رغم صغر سنه وله رؤية في أرض الملعب جيدة ومستقبل واعد وشخصية في أرض الملعب".

وواصل: " أيمن حفني من نوعية اللاعبين الذي يحتاجون فقط للمشاركة، ومصطفى فتحي لابد وأن يكون جزء من الفريق هذا الموسم.

واستكمل: "جروس لديه ثبات فى التشكيل، واتحفظ على عدم مشاركة الثنائي فتحي وحفني".

واختتم الغندور تصريحاته: "الزمالك أفضل فريق على مستوى اللاعبين، والأهلي سيعود، وبيراميدز ينقصة الشعبية".