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الأربعاء.. الاحتفال بذكرى فريد الأطرش بالأمير طاز

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:07 م
الأربعاء.. الاحتفال بذكرى فريد الأطرش بالأمير طاز
فريد الأطرش
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أحمد رمضان متولي
 
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يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأربعاء 26 ديسمبر، حفل إحياء ذكري ميلاد الموسيقار الراحل فريد الأطرش، والذي تقيمه جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

 

يتضمن الحفل افتتاح معرض للصور النادرة عن الفنان الراحل، يعقبها حفل فني يتضمن فقرات غنائية لأروع ما لحن وغني فريد الأطرش تقدمها "فرقة الفن الأصيل"، ويعقب ذلك فقرات شعرية في حب الموسيقار الراحل.

 

كما يتضمن الحفل لقاء مع عازف الجيتار "الهامي خورشيد" الذي يقدم عددا من أغاني الأطرش علي الجيتار.

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