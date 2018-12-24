صفقتين من العيار الثقيل على طاولة برشلونة

استقر نادي برشلونة الإسباني على التعاقد مع الثنائي فرانكي دي يونج لاعب وسط فريق أياكس الهولندي بجانب أدريان رابيو لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.









ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن برشلونة يخطط لتعزيز خط وسط الفريق بالتعاقد مع الثنائي دي يونج ورابيو في الصيف وليس التعاقد مع لاعب واحد منهما.









واشارت الصيحيفة إلى أن برشلونة سيتعاقد مع رابيو في الصيف بشكل مجاني بعد أن رفض فكرة تمديد عقده مع الفريق، ورفض فكرة الانتقال لأي نادي آخر.









فيما سيتعاقد برشلونة مع دي يونج من أياكس مقابل دفع 75 مليون يورو بحسب ما نشرته التقارير الأخيرة والتي كشفت عن طلب الفريق الهولندي نظير رحيل لاعبه.



