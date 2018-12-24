شاهد.. هدية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس السيسي

Advertisements

قدم عدد من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، للرئيس عبدالفتاح السيسي صورة مرسومة له، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.



وطلب "الأطفال"، من الرئيس السيسي التقاط صورة تذكارية معه، وقام الرئيس باحتضان الأطفال والتقط صورة معهم.



ويقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.



ويشارك في الاحتفالية عدد من النجوم منهم أشرف عبدالباقي وأمير شاهين وعمرو يوسف ومن المقرر أن تشارك الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية جديدة باسم «نفس الحروف».



كما يتم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة عقب افتتاح المعرض الخاصة بمنتجاتهم.



