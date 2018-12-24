لهذا السبب.. "فيس بوك" يوقف دعم مبادرة "الأرضية المشتركة"

ما الهدف من مبادرة الأرضية المشتركة؟

الهدف من مبادرة "الأرضية المشتركة"، تشجيع الخطاب السياسى الصحى بين المستخدمين، بناء على دعوة من "جويل كابلان" رئيس السياسة، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.





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ويقال إن مبادرة "الأرضية المشتركة" تتألف من عدة أجزاء، بما فى ذلك تعزيز الأخبار وتحديثات الحالة التى ينشرها أشخاص مختلفين سياسيا مع المستخدمين، مع تخفيض التعليقات "السامة" التى تبدأ المناقشات السلبية.





توقف "فيس بوك" عن دعم مبادرة أطلق عليها "الأرضية المشتركة"

وكان اعتراض كابلان، حسب التقرير، هو أن مصطلح "الأرضية المشتركة" نفسه يمكن أن يتم اعتباره متعال، كما أنه سيطلب من المستخدمين الثقة في تعريف فيس بوك لما تبدو عليه المحادثة الصحية.





في النهاية يعتقد كابلان أن هذه الجهود للحد من الاستقطاب السياسي قد فتحت المنصة أمام نقد المحافظين - وهو أمر سعت الشبكة الاجتماعية إلى تجنبه في السنوات الأخيرة، حيث اتهمها المشرعون المحافظون والشخصيات العامة بالتحيز نحو اليسار.



