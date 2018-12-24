عاجل.. السيسي يكرم عددًا من أبطال مصر من ذوي الإعاقة
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 05:58 م
أمنية فوزي
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أبطال مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقام احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الفنانين ورجال المجتمع.
ويقام الحفل في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.
ويشارك في الاحتفالية عدد من النجوم منهم أشرف عبدالباقي وأمير شاهين وعمرو يوسف ومن المقرر أن تشارك الفنانة دنيا سمير غانم بغناء أغنية جديدة باسم «نفس الحروف».
كما يتم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة عقب افتتاح المعرض الخاصة بمنتجاتهم.
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