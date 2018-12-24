السيسي لذوي الإعاقة: لو كنت عايش هنعمل احتفالية "قادرون باختلاف" سنويًا

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وجه عدد من ذوى القدرات الخاصة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قالوا خلالها: "إحنا بنحبك قوي ياريس، أوعدنا كل عام في شهر ديسمبر أن نقيم مثل هذا الاحتفالية لذوي القدرات الخاصة، للتعرف على ماوصلنا إليه، وما قمتوا به لنا".



وعقب الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أوعدكم لو أنا عايش إن شاء الله".



وتقام الآن احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الفنانين ورجال المجتمع.



وتنظم الاحتفالية في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وينظمهما الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.



وسيتم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الاعاقة عقب افتتاح المعرض الخاصة بمنتجاتهم.

