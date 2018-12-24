للعروس الجديدة.. 3 مشروبات لرجيم صحي في الشتاء

الحفاظ على الرشاقة خلال موسم الشتاء من الأمور التي تهتم بها كل فتاة ويعتبر النظام الغذائي "الكيتو" هو أحد الأنظمة القادرة على تحقيق حالة الأيض المستمرة التي تعمل على حرق الدهون وإنتاج الوقود.





من هنا نقلاعن موقع "health" نقدم لكم مشروبات تساعد في نجاح نظام "كيتو" وتعمل على تخفيض الوزن بصورة كبيرة





1- الماء المخلوط بالليمون

إضافة الليمون الطازج إلى الماء وتناول كميات من هذا الخليط خلال اليوم يعمل على حرق الكربوهيدرات التي تتسبب في زيادة الوزن كما انها وسيلة فعالة في الحد من الشهية





2- مشروبات الصودا

سواء كانت المشروبات صودا أو ملاحة بأنواع السكر الدايت فهي تتناسب مع نظام " كيتو" ويمكن تناولها بين الوجبات فهي قادرة على جعلك تتمسك بنظام "كيتو" أكبر وقت وخسارة الوزن سريعًا

3- القهوة والشاى مع الكريمة أو الزبد

قد يكون الأمر غريب ولكنة فعال ولذيذ في نفس الوقت، فعند تناول فنجان القهوة مع قطعة من الزبد فسوف تمنح الجسم طاقة كبيرة، وتساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية وأيضًا الدهون المخزنة تحت الجلد