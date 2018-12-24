"الطيب" ومفتي السعودية يبحثان تعزيز التعاون بين الأزهر والمؤسسات الإسلامية بالمملكة

التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الاثنين، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار زيارته الحالية للسعودية.





وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في المملكة، بما يسهم في توضيح تعاليم الإسلام السمحة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين في العالم.



