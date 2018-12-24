ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الطيب" ومفتي السعودية يبحثان تعزيز التعاون بين الأزهر والمؤسسات الإسلامية بالمملكة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 04:29 م
الطيب ومفتي السعودية يبحثان تعزيز التعاون بين الأزهر والمؤسسات الإسلامية بالمملكة
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
طباعة
Advertisements
محمود الجلاد
 
Advertisements
التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الاثنين، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار زيارته  الحالية للسعودية.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية في المملكة، بما يسهم في توضيح تعاليم الإسلام السمحة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين في العالم.

حضر اللقاء الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.
المزيد عن: ومفتي السعودية مصر شيخ الأزهر يلتقي مفتي السعودية شيخ الأزهر يصل السعودية السعودية أخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
سريع وادي زم
x
19:00
الجيش الملكي