بي إم دبليو تطور مساعد شخصي ذكي للسائق بسياراتها (فيديو)

تستعد شركة بي إم دبليو الألمانية حاليا للمشاركة بقوة في دورة 2019 من معرض CES الأمريكي للالكترونيات، والذي سينطلق في شهر يناير 2019، وستقدم فيه الشركة الألمانية نظام جديد عبارة عن مساعد شخصي ذكي يمكن للسائق التعامل معه بسهولة ويسر أثناء قيادة السيارة.





وأطلقت BMW فيديو يوضح كيفية عمل هذا النظام الجديد، والذي يمكن للسائق تشغيله بالصوت، كما يمكن أيضا تغيير اسمه إلى اسم يرغب فيه السائق، ومن خلاله يمكن الحصول على معلومات عن أداء السيارة وأجزائها مثل معرفة ضغط الهواء بالإطارات، أو تشغيل الموسيقى والأضواء الداخلية بالسيارة.





كذلك يستطيع النظام تعلم عادات السائق أثناء ركوبه للسيارة، ومنها على سبيل المثال وضع المقعد ودرجة حرارة التكييف والإضاءة، بالإضافة إلى إمكانية النظام لتشغيل برامج معينة منها سكايب للمحادثات والاجتماعات، وأيضا برامج الكتابة من ميكروسوفت، وهو أمر يساعد على تحويل السيارة إلى مكتب متنقل.