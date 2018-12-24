الأرصاد تُحذر المواطنين: "طقس الأربعاء غير مستقر"

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس خلال الفترة القادمة من يوم الأربعاء المقبل حتى

السبت، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان بحالة الطقس على جمهورية مصر العربية خلال هذه الفترة.

وكشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع فى تلك الفترة ومع بدايات فصل الشتاء أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يومى الأربعاء والخميس يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وتابع البيان: يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق و اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف البيان: تشهد البلاد اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية الفترة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومى الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى، مناشدا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الانشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اعتبارا من يوم الخميس فهى كالآتى:-

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 18 إلى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 17 إلى 16 درحة مئوية.

محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 17 إلى 16 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 17 الى 18 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 21 إلى 22 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 22 الى 23 درجة مئوية.