وقعت إدارة النادي الأهلي ظهر اليوم الاثنين عقدا مع شركة "بروفيجين" المتخصصة في مجال التسويق الرياضي؛ وذلك لإقامة معرض "سبورتكس" الدولي للأدوات والمنتجات الرياضية، وذلك خلال الفترة من 7 – 9 مارس 2019 بأرض المعارض.

الأهلي يوقع عقدا جديدا مع شركة متخصصة في مجال التسويق الرياضي





وقام بتوقيع العقود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في حضور الدكتور مهند مجدي عضو المجلس والمكلف بهذا الملف من قبل مجلس الادارة، ووليد محمود رئيس مجلس إدارة شركة "بروفيجين".

ومن جانبه كشف الدكتور مهند مجدي عن تفاصيل العقد، مشيرا إلى أن الأهلي يشارك في معرض "سبورتكس" الدولي الذي يقام في مارس المقبل كشريك استراتيجي، وهو ما يحقق عوائد كثيرة للنادي.

وأوضح أن المشاركة في هذا المعرض ستكون من خلال الجوانب التسويقية التي ستقوم بها إدارة النادي في الشهور المقبلة بعد إعلان تواجد الأهلي كشريك في هذا المعرض، مؤكدا أن النادي لن يتكبد أية أعباء مالية، بل سيحصل على عوائد مالية جراء مشاركته.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي، أن المعرض سيجمع أكبر الشركات العالمية العاملة في مجالات الرياضة والاستثمار والتسويق وبيع المنتجات الرياضية بمختلف أنواعها من أجهزة تأهيل طبية وملابس وأدوات ومنتجات مختلفة، ومكملات غذائية من كافة الماركات العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن مشاركة الأهلي في هذا المعرض ستحقق فائدة كبرى لرعاة النادي من خلال عرض منتجاتهم فضلا عن تسويق كافة الأمور الخاصة بالنادي مثل فروعه الثلاثة.

وكشف مهند مجدي أن إجراءات صياغة العقود استغرقت شهرين تقريبا؛ لتحقيق أكبر استفادة للنادي من المعرض، وستقوم إدارة التسويق بعمل خطة شاملة لبحث تحقيق أقصى استفادة للأعضاء وجماهير النادي من خلال هذا المعرض عن طريق تقديم أسعار وعروض خاصة لهم.