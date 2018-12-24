محافظ السويس: رفع التراكمات ومخلفات المباني من جميع مناطق الأحياء (صور)

انطلق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، في جولة بنطاق حي الأربعين، بدأها بتقسيم المغربي بشارع النيل، مكلفًا مديري الإسكان والطرق وفريق الطوارئ وحي الأربعين بأعمال رفع مخلفات البناء والتراكمات القديمة وتمهيد شوارع المنطقة.

وكلف المحافظ، مدير عام الطرق بالتنسيق مع حي الأربعين وحي الجناين والصرف الصحي بإنهاء الأعمال الأولية قبل رصف شارع ماهر بداية أول السور وحتى طريق الجبالات.

وكما تفقد محافظ السويس ومرافقيه شارع ثروت الذي تم تطويره وتوسعته أمام مصنع الملابس الجاهزة بمنطقة الإيمان بحي الأربعين، مطالبًا من أهالي المنطقة الحفاظ على أعمال التطوير والنظافة بالمنطقة، وكلف حي الأربعين وفريق الطوارئ بتشديد الرقابة والنظافة حول المنطقة المحيطة بمصنع الملابس الجاهزة.

فيما كلف اللواء صقر، مدير الإسكان بعمل دراسة لعمل مقايسة لأعمال الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، وكلف حي الأربعين وحي الجناين باستكمال رفع التراكمات والقمامة من شارع ماهر بأول السور حتي أرض عبد العزيز بمشاركة بعض أصحاب الورش.

وفي نهاية الجولة، تابع المحافظ، أعمال النظافة بشارع بشارع الشيخ شوقي خلف نادي النصر للبترول ورفع المخلفات التي تتم من خلال مشاركة مجتمعية من حزب مستقبل وطن بالسويس.

ورافق المحافظ، في جولته، كل من الدكتور عبدلله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة والعميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين والمهندس محمود فوزي رئيس حي السويس ووجدي السيد مدير عام الطرق وعبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان وأحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس وشعبان حمدان مدير التجميل ومحمد فتحي مسئول فريق الطوارئ بجهاز النظافة.

وكان قد أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على السكرتير العام بعدم إصلاح أي معدات أو سيارات خارج ورش المحافظة وتكليف العميد هشام نجم بإنشاء مركز صيانة بالورش بأسعار مخفضة وفتحه أمام المواطنين.

وكما قرر محافظ السويس، تشكيل لجنة جرد لمخازن الورش وتشكيل لجنة للتحقيق مع مسئولي الورش، مشيرا إلى ضرورة توزيع جزء من الفنيين بإدارة الورش على الأحياء لإصلاح سيارات الحملة الميكانيكية على مستوى الأحياء.

وأكد "صقر"، على إعداد خطة لكل ورشة إنتاج وتجهيزدفاتر لتشغيل العمال والفنيين لإصلاح السيارات والمعدات الخاصة بمحافظة السويس وتكليف حي الأربعين بإنارة إدارة الورش حتي تعمل طوال الـ24 ساعة.

وقرر اللواء عبد المجيد صقر تشكيل لجنة فحص لسيارات نادي التكنولوجيا والمعلومات المتنقلة وكذلك تجهيز سيارة الإسعاف التابعة للمحافظة وإنهاء التراخيص الخاصة بالسيارة خلال شهر لخدمة العاملين بالمحافظة والأحياء.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم جراج وورش المحافظة بمنطقة حوض الروض بحي الأربعين بحضور الدكتور عبد لله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة والعميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين والعميد هشام نجم مدير الصيانة بجهاز النظافة وأشرف محمود المالي والإداري بالمحافظة ووجدي السيد مدير عام الطرق والمهندس عبد الصمد أحمد مدير عام الإسكان ومنبر كامل مدير المتابعة، وشعبان حمدان مدير التجميل ومحمد فتحي مسئول فريق الطوارئ بجهاز النظافة.